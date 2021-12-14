أهابت السفارة السعودية في إندونيسيا، بالابتعاد عن مناطق الزلازل والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الإندونيسية المختصة، وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضـرب شرق البلاد اليوم.
وأحاطت السفارة المواطنين بالإنذار المبكر الذي أصدرته هيئة الأرصاد الإندونيسية اليوم، إثر الزلزال الذي ضـرب إقليم تينغارا الشرقية، وحثّتهم على الاتصال بها عند الحاجة.
وضـرب زلزال مدمـر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر شرق إندونيسيا اليوم (الثلاثاء)، وحذرت السلطات المختصة من موجات تسونامي في المحيط الهادي إثر الزلزال، خاصةً على السواحل القريبة من مركز الهزّة الأرضية.
وفق “أخبار 24”.