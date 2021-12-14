“سعود الطبية”: هذه الأطعمة تكافح الأمراض الشتوية وترفع مستوى المناعة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة التغذية، عن مجموعة من الأطعمة التي تعمل على مكافحة الأمراض الشتوية، وأوصت بإدخالها إلى النظام الغذائي.
وأوضحت المدينة أن الطعام يلعب دورًا مركزيًا في تحديد الصحة العامة وتقوية المناعة، وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم.
وأشارت إلى أن أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم هي الغنية بفيتامين (ج) الموجود في السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي والفواكه الحمضية.
كما أوصت بالأطعمة الغنية بفيتامين (د) المتوفر في الزبادي ومنتجات الحليب، بالإضافة إلى تناول المكسرات، وحبوب القرع، والسمسم، والفاصوليا، والعدس.
ونصحت بتناول الأسماك؛ لما تحتويه من دهون صحية، والثوم الذي يحتوي على مادة الأليسين، بالإضافة إلى البيض، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًا في تحسين مناعة الجسم. وفق “أخبار 24”.