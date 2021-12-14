برئاسة المملكة.. الرياض تحتضن اليوم أعمال القمة الخليجية الـ 42

تعقد اليوم (الثلاثاء)، الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض برئاسة المملكة.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقشوا خلال الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية يوم الأحد الماضي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات.
وأبانت أن الوزراء ناقشوا كذلك التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، بالجولة الخليجية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس. وفق “أخبار 24”.