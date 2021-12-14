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جديد المحليات > “تعهد” يعيد فتح أكبر محطة على طريق جدة – مكة السريع
14/12/2021   8:02 م

“تعهد” يعيد فتح أكبر محطة على طريق جدة – مكة السريع

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كشف مصدر عن أن أمانة محافظة جدة أعادت فتح إحدى أكبر محطات الوقود بطريق جدة – مكة السريع، عقب إغلاق دام عدة أيام؛ لعدم التزام المحطة بالاشتراطات البلدية.

وبيّن المصدر لـ”أخبار 24″ أن القائمين على المحطة تعهّدوا ببدء أعمال المعالجة وتعديل الملاحظات المرصودة؛ مع منحهم مهلة مدة شهرين.

وكانت أمانة جدة قد وجهت عدة إنذارات للقائمين على المحطة، قبل أن يتم إغلاقها ووضع صبّات خرسانية لمنع الدخول إليها.

يذكر أن المحطة تزيد مساحتها على أكثر من مليون متر مربع، وتتسع لتعبئة 100 سيارة و68 شاحنة في وقت واحد، فيما تعد الأضخم تزوداً بالوقود نظرًا لمساحتها والإقبال عليها من العابرين باتجاه العاصمة المقدسة.

“تعهد” يعيد فتح أكبر محطة على طريق جدة – مكة السريع

جديد المحليات
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