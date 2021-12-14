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جديد المحليات > “مرور جدة”: إغلاق طريق الأمير ماجد بداية من مساء الخميس المقبل
14/12/2021   8:05 م

“مرور جدة”: إغلاق طريق الأمير ماجد بداية من مساء الخميس المقبل

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نوهت إدارة مرور محافظة جدة بالتنسيق مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وذلك لتنفيذ مشروع جسر مشاة تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير سلطان بن سلمان.

وأوضحت أن الإغلاق سيكون ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم (الخميس) 16 ديسمبر، وحتى الساعة 2 ظهرًا من يوم (الجمعة) 17 ديسمبر.

وأهابت إدارة المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطريق البديلة (شارع المكرونة – طريق الملك فهد – طريق الأمير متعب).

وفق “أخبار 24”.

“مرور جدة”: إغلاق طريق الأمير ماجد بداية من مساء الخميس المقبل

جديد المحليات
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