“مرور جدة”: إغلاق طريق الأمير ماجد بداية من مساء الخميس المقبل

نوهت إدارة مرور محافظة جدة بالتنسيق مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وذلك لتنفيذ مشروع جسر مشاة تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير سلطان بن سلمان.
وأوضحت أن الإغلاق سيكون ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم (الخميس) 16 ديسمبر، وحتى الساعة 2 ظهرًا من يوم (الجمعة) 17 ديسمبر.
وأهابت إدارة المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطريق البديلة (شارع المكرونة – طريق الملك فهد – طريق الأمير متعب).
تنوه إدارة مرور محافظة جدة وبالتنسيق مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس 16 ديسمبر وحتى الساعة 2 ظهرًا من يوم الجمعة 17 ديسمبر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق إستخدام الطرق البديلة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/95xa4b7Pxx
— المرور السعودي (@eMoroor) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.