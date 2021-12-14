“تنمية الغطاء النباتي” يوفر 63 موقعًا تستوعب 30 ألف مخيم حول المملكة

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن توفير 63 موقعًا جاهزًا لاستخراج تصاريح التخييم لها بعدد من مناطق المملكة، تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبد الرحمن الدخيل، أن مواقع التخييم المعلن عنها توجد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشراف المركز في أغلب مناطق المملكة.
وكشف عن توفير تصاريح المخيمات عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي في المناطق، وإدارات المتنزهات الوطنية بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكد إصدار المركز أكثر من 500 تصريح في مناطق عدة بالمملكة، خلال أقل من أسبوعين على انطلاق موسم التخييم، كاشفاً عن تواصل العمل لتوفير مواقع تخييم إضافية.
ونوه بأن المركز يشدد على حاملي تصاريح التخييم ضرورة الالتزام بالضوابط اللازمة للتخييم وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، كالمحافظة على الغطاء النباتي ونظافته بمواقع التخييم. وفق “أخبار 24”.