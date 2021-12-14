للمرة الثانية.. المملكة تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في المنظمة العربية للطيران المدني

فازت المملكة برئاسة لجنة أمن الطيران بالمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك بإجماع الدول الأعضاء، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وجاء هذا الإنجاز تأكيداً لدور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني.
وقدمت المملكة جهودا كبيرة لدعم أمن الطيران في العالم من خلال إطلاق برامج ومبادرات المنظمة العربية للطيران المدني، علاوة على إيفاد الخبراء السعوديين للعمل في المنظمات المتخصصة.
كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للإيكاو، والمقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط التابع للإيكاو.
يذكر أن المملكة عضو بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1996م والتي تتكون من 21 دولة، وهي منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطيران المدني. وفق “أخبار 24”