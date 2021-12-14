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جديد المحليات > الوفود المشاركة في القمة الخليجية تصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليهم
14/12/2021   8:15 م

الوفود المشاركة في القمة الخليجية تصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليهم

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وصلت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج إلى العاصمة الرياض لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكان في مقدمة مستقبليهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتنعقد في مدينة الرياض اليوم (الثلاثاء)، الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المملكة.

واستقبل ولي العهد في مطار الرياض، رئيس وفد سلطنة عمان، نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود، كما استقبل نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

كما وصل إلى الرياض، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك البحرين حمد بن عيسى، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وكان ولي العهد في مقدمة مستقبليهم. وفق “أخبار 24”.

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الوفود المشاركة في القمة الخليجية تصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليهم

جديد المحليات
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