الوفود المشاركة في القمة الخليجية تصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليهم

وصلت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج إلى العاصمة الرياض لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكان في مقدمة مستقبليهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتنعقد في مدينة الرياض اليوم (الثلاثاء)، الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المملكة.
واستقبل ولي العهد في مطار الرياض، رئيس وفد سلطنة عمان، نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود، كما استقبل نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
كما وصل إلى الرياض، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك البحرين حمد بن عيسى، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وكان ولي العهد في مقدمة مستقبليهم. وفق “أخبار 24”.
سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أخيه سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في #سلطنة_عُمان لدى وصوله العاصمة #الرياض.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/PkeLK4CAEM
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021
سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أخيه سمو نائب رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى وصوله العاصمة #الرياض.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/Tzt04oLVct
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021
سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أخيه سمو ولي العهد بدولة #الكويت لدى وصوله العاصمة #الرياض.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/Cg5g2WmRvV
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021
سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أخيه سمو أمير دولة #قطر لدى وصوله العاصمة #الرياض.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/SQYQejDFTi
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021
سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أخيه جلالة ملك مملكة #البحرين لدى وصوله العاصمة #الرياض.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/vA7kcLdaAC
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021