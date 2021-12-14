بانخفاض 17% عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 10 مليارات ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (5 – 11 ديسمبر)، التي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق أكثر من 10 مليارات ريال عبر 120.1 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات نحو 1.46 مليار ريال، تلاه الإنفاق على المطاعم والمقاهي بقيمة 1.385 مليار ريال، ثم الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.384 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 998.9 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و803.78 مليون ريال على الملابس والأحذية، و702.16 مليون ريال على الصحة، و627.88 مليون ريال على محطات الوقود، و519.24 مليون ريال على قطاع النقل.
كما أنفقوا 396.31 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و349.71 مليون ريال على الأثاث، و297.40 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و276.85 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و216.34 مليون ريال على التعليم، و210.25 مليون ريال على المجوهرات، 195.17 مليون ريال على الفنادق، و110.38 مليون ريال على الاتصالات، و730 ألف ريال على المنافع العامة. وفق “أخبار 24”.