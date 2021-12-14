سيطرت شركة أبل الأمريكية لسنوات على سوق سماعات الأذن اللاسلكية من خلال منتج “إيربود” الشهير، ولكن مع التطورات الهائلة المصاحبة لسباق التكنولوجيا بين الشركات العالمية، ظهر لها منافسون تمكّنوا من منح المستخدم تجربة أفضل لتلك السماعات الملحقة.
كما دفع عدم تمكّن مستخدمي نظام تشغيل أندرويد من استخدام منتجات “إيربود” لهواتفهم وأجهزتهم المحمولة، الشركات العالمية المصنعة لسماعات الأذن المختلفة إلى تطوير منتجاتها لتمكينهم من الاستفادة من نفس الامتيازات التي تقدمها شركة أبل.
وفيما يلي نستعرض أفضل 5 سماعات أذن لاسلكية لعام 2021، وفقاً لتصنيف موقع “ماشابل” الأمريكي للخدمات الرقمية:
1- سماعة “Echo Buds 2” من أمازون: وهي نسخة مطورة من سماعات Echo Buds التي طرحتها الشركة عام 2019، حيث تم إصلاح عيوب المنتج السابق مع تقليل الحجم ورفع جودة الصوت وعدد ساعات الاستماع، ويبلغ سعرها على منصة أمازون 120 دولاراً. وفق “أخبار 24”.
2- سماعة “Ear 1” من نوثينج: وهي أول منتجات شركة نوثينج البريطانية الوليدة، وتأتي مع غلاف بلاستيكي شفاف وتتيح العديد من الخصائص الصوتية العالية، وتعتبر أفضل سماعات الأذن اللاسلكية رخيصة الثمن لهذا العام، حيث يبلغ سعرها 100 دولار .
3- سماعة “Buds Pro” من وان بلس: وهي مخصصة لهواتف وان بلس بينما يتمكّن حاملو هواتف أندرويد الأخرى من استخدامها عبر تطبيق HeyMelody، حيث يمكن التحقق من نسبة البطارية وإجراء اختبار السمع لتحسين إخراج الصوت وتخصيص عناصر التحكم باللمس، وطرحتها الشركة بسعر 150 دولاراً.
4- سماعة ” Galaxy Buds 2″ من سامسونج: وهي مخصصة لهواتف سامسونج بينما يتمكّن حاملو هواتف أندرويد الأخرى من استخدامها عبر تطبيق Galaxy Wearable، الذي يتيح إلغاء الضوضاء والتحكم باللمس وضبط السماعات، وطرحتها الشركة بسعر 150 دولاراً.
5- سماعة “Fit Pro” من بيتس: وتمنح المستخدم 6 ساعات كاملة من الاستماع الجيد مع راحة في الارتداء، حيث تتميز بجودة صوت رائعة، وتطرحها الشركة التابعة لأبل بسعر 200 دولار.