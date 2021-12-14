نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمين “مجلس التعاون”: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي
14/12/2021   11:01 م

أمين “مجلس التعاون”: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي

+ = -
521

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم (الثلاثاء)، أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم استقرار، مشيدًا بالتعاون المثمر بين بلدان المجلس في العديد من المجالات.

وأوضح، خلال كلمته في القمة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، أن التنسيق المتبادل بين بلدان المجلس أتى بثمار طيبة على مستوى مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وحفظ الأمن السيبراني وأمن الحدود.

وأضاف أن تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقرها المجلس في 2015، يتطلب دعمًا وتوجيهًا لتفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية، بما يحقق الوحدة الاقتصادية 2025.

وفق “أخبار 24”.

أمين “مجلس التعاون”: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189493.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.