أمين “مجلس التعاون”: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم (الثلاثاء)، أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم استقرار، مشيدًا بالتعاون المثمر بين بلدان المجلس في العديد من المجالات.
وأوضح، خلال كلمته في القمة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، أن التنسيق المتبادل بين بلدان المجلس أتى بثمار طيبة على مستوى مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وحفظ الأمن السيبراني وأمن الحدود.
وأضاف أن تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقرها المجلس في 2015، يتطلب دعمًا وتوجيهًا لتفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية، بما يحقق الوحدة الاقتصادية 2025.
فيديو | كلمة أمين مجلس التعاون الخليجي في القمة الـ 42 لدول مجلس التعاون الخليجي #الإخبارية#القمة_الخليجية_في_الرياض pic.twitter.com/JRdAL0hnjc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.