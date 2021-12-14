البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد أهمية العمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات

أكد البيان الختامي لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة العمل الجماعي للتصدي لكافة التهديدات، مشددًا على أهمية استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال تعزيز الشراكات السياسية الدولية.
وشدد على تعزيز العمل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، ومعالجة الأضرار الناتجة عن الانبعاثات الحرارية، مؤكدًا أهمية وضع الآليات لتحقيق أفضل النتائج في مجال حماية البيئة.
فيديو | البيان الختامي لقمة الرياض يؤكد على ضرورة العمل الجماعي للتصدي لكافة التهديدات#الإخبارية#القمة_الخليجية_في_الرياض pic.twitter.com/KucmSqxWzz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.