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جديد المحليات > ولي العهد يعلن ختام ونجاح قمة الرياض الخليجية
14/12/2021   11:07 م

ولي العهد يعلن ختام ونجاح قمة الرياض الخليجية

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أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ختام أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتي احتضنتها الرياض اليوم (الثلاثاء).

وأكد ولي العهد نجاح أعمال القمة الخليجية بالرياض، موجهًا الشكر لملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي على جهودهم لإنجاحها.

وثمن جهود ملوك وأمراء دول المجلس لتحقيق ما فيه الخير لنماء الأوطان ورخاء شعوبها.

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يعلن ختام ونجاح قمة الرياض الخليجية

جديد المحليات
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