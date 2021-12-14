قادة مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية بعد ختام أعمال القمة الـ42

التقط قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صورة تذكارية بعد ختام أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وانعقدت القمة اليوم (الثلاثاء)، برئاسة المملكة، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، ورأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
سمو #ولي_العهد وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلتقطون صورة تذكارية بعد ختام أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/5DlnI6QQma
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.