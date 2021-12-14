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جديد المحليات > قادة مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية بعد ختام أعمال القمة الـ42
14/12/2021   11:11 م

قادة مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية بعد ختام أعمال القمة الـ42

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التقط قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صورة تذكارية بعد ختام أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وانعقدت القمة اليوم (الثلاثاء)، برئاسة المملكة، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، ورأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

صورة

وفق “أخبار 24”.

قادة مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية بعد ختام أعمال القمة الـ42

جديد المحليات
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