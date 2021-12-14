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جديد المحليات > منها إمكانية توريث بيانات iCloud.. هذه ميزات التحديث الجديد لآيفون iOS 15.2
14/12/2021   11:13 م

منها إمكانية توريث بيانات iCloud.. هذه ميزات التحديث الجديد لآيفون iOS 15.2

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أطلقت شركة أبل الأمريكية تحديثاً جديداً لنظام تشغيل هواتف آيفون، الذي حمل اسم iOS 15.2 مع مجموعة من الميزات العملية المهمة.

وتضمّن التحديث الجديد تعديلات على آلية عمل المساعد الصوتي “سيري” ومتصفح “سفاري”، إلى جانب ميزات جديدة لحماية الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المرغوب فيه عبر الإنترنت.

كما شمل التحديث إضافة برنامج Digital Legacy الذي يسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه الوصول إلى بيانات iCloud الخاصة به بعد وفاته، إضافةً إلى ميزة عرض التطبيقات لاستعراض بيانات الأجهزة والميكروفونات والكاميرات والتحكم بقدرة الوصول إليها.

ويمكّن التحديث الجديد مستخدمي آيفون من اكتشاف استبدال مكونات الهاتف من خلال قطع غير أصلية، والتي تشمل البطارية والشاشة والكاميرات والسماعات وغيرها من المكونات الأساسية للهاتف. وفق “أخبار 24”.

منها إمكانية توريث بيانات iCloud.. هذه ميزات التحديث الجديد لآيفون iOS 15.2

جديد المحليات
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