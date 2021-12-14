“المجلس الأعلى للتعاون الخليجي” يوافق على إنشاء الهيئة الخليجية للسكة الحديد

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج على إنشاء الهيئة الخليجية للسكة الحديد، مؤكدا على مضاعفة الجهود وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة الخليجية الـ42، اليوم (الثلاثاء)، إن المجلس الأعلى وافق على إنشاء الهيئة الخليجية للسكة الحديد.
وأوضح أن المجلس الأعلى أكد على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن المجلس بارك افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، متمنيا لها النجاح بتعزيز التكامل الدفاعي والأمن الجماعي المشترك بين دول المجلس. وفق “أخبار 24”.