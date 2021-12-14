بتوجيه من السديس.. رفع أجور الموظفين والموظفات المؤقتين برئاسة الحرمين

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، برفع أجور الموظفين والموظفات المؤقتين المستمرين بالرئاسة، ومعادلتها بالأجوار والمميزات الوظيفية للموظفين على نظام التعاقد 105.
وأكد السديس أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص الرئاسة على تطوير أعمالها الإدارية والفنية والخدمية والتوجيهية والعلمية، وتلمس الوسائل التي تعين كافة العاملين والعاملات في خدمة الحرمين الشريفين على تأدية مهامهم وأعمالهم ورسالتهم بكل مهنية ودقة واحترافية.
وأشار إلى أن هذا التوجيه جاء أيضاً رغبة لتحقيق الارتباط الوظيفي لدى كافة العاملين والعاملات في خدمة أطهر البقاع، ومطالباً جميع العاملين والعاملات ببذل المزيد من العطاء والاهتمام، بعد أن شرفهم الله بخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.