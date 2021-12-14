وزير الخارجية: المملكة تسعى لعلاقات طبيعية مع إيران.. والأخبار القادمة بشأن المفاوضات النووية غير مبشرة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة قادة دول مجلس التعاون الخليجي للعديد من الموضوعات المتعلقة بالمجلس، وما تواجهه المنطقة من تحديات مشتركة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي على هامش القمة الـ42 التي عقدت بالرياض، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع دول (P5+1) المشاركة في المفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن ملفه النووي، معربًا عن تطلعات المملكة لنجاح المفاوضات لنزع فتيل الأزمة بالمنطقة.
وأضاف أن المؤشرات الأولية للمفاوضات لا تدعو للتفاؤل، خاصة مع تراجع الجانب الإيراني في كثير مما تم الاتفاق عليه في جولات تفاوضية سابقة، معربًا عن أمنيات المملكة بنجاح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق أقوى وأطول أمدًا، يفتح الباب أمام التعاون المشترك والتعايش بالمنطقة.
وذكر فرحان أن المملكة ترغب في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، وهو الأمر الذي يتطلب تجاوبًا من طهران.
فيديو | وزير الخارجية:
نتمنى نجاح المفاوضات مع الجانب الإيراني لنزع فتيل الأزمة في المنطقة#القمة_الخليجية_في_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/IQChaoZroI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.