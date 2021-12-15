نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وسط إجراءات صارمة لمنع التجاوزات.. انطلاق مهرجان “ساوندستورم” غداً بمشاركة العديد من النجوم
15/12/2021   9:52 ص

وسط إجراءات صارمة لمنع التجاوزات.. انطلاق مهرجان “ساوندستورم” غداً بمشاركة العديد من النجوم

+ = -
820

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق مهرجان “مدل بيست”، “ساوند ستورم”، يوم غد (الخميس)، بمشاركة عدد من أكبر نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأوضحت الهيئة أن المهرجان يعتبر أكبر حدث موسيقي بالشرق الأوسط، ويقام على مدى 4 أيام، في 8 مسارح، في منطقة بنبان شمال الرياض بين 16 و19 ديسمبر الحالي.

وكشفت “مدل بيست” المنظمة للمهرجان، عن تطبيق إجراءات أمن وسلامة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أكثر من 8 آلاف متخصص أمني وفريق تدخل في موقع الفعالية؛ بتوفر حارس واحد لكل 30 من رواد المهرجان، ووجود 335 كاميرا مراقبة تغطي جميع أرجاء المكان.

وأكدت أن الهدف من تطبيق الإجراءات الصارمة، منع أي سلوكيات غير لائقة أو مرغوب فيها وتوفير مساحة ترفيه آمنة للجميع، لافتة إلى أن المتجاوزين سيواجهون عقوبة الطرد من موقع الفعالية مباشرة دون استرداد قيمة تذاكرهم، على أن يتم تقديمهم إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم إذا استلزم الأمر. وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة أن يلتزم جميع الحضور بلائحة القواعد السلوكية الخاصة بالفعالية والتعرّف على الطرق المناسبة للإبلاغ ومساعدة الآخرين.

وسط إجراءات صارمة لمنع التجاوزات.. انطلاق مهرجان “ساوندستورم” غداً بمشاركة العديد من النجوم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189520.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.