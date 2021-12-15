وسط إجراءات صارمة لمنع التجاوزات.. انطلاق مهرجان “ساوندستورم” غداً بمشاركة العديد من النجوم

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق مهرجان “مدل بيست”، “ساوند ستورم”، يوم غد (الخميس)، بمشاركة عدد من أكبر نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
وأوضحت الهيئة أن المهرجان يعتبر أكبر حدث موسيقي بالشرق الأوسط، ويقام على مدى 4 أيام، في 8 مسارح، في منطقة بنبان شمال الرياض بين 16 و19 ديسمبر الحالي.
وكشفت “مدل بيست” المنظمة للمهرجان، عن تطبيق إجراءات أمن وسلامة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أكثر من 8 آلاف متخصص أمني وفريق تدخل في موقع الفعالية؛ بتوفر حارس واحد لكل 30 من رواد المهرجان، ووجود 335 كاميرا مراقبة تغطي جميع أرجاء المكان.
وأكدت أن الهدف من تطبيق الإجراءات الصارمة، منع أي سلوكيات غير لائقة أو مرغوب فيها وتوفير مساحة ترفيه آمنة للجميع، لافتة إلى أن المتجاوزين سيواجهون عقوبة الطرد من موقع الفعالية مباشرة دون استرداد قيمة تذاكرهم، على أن يتم تقديمهم إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم إذا استلزم الأمر. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة أن يلتزم جميع الحضور بلائحة القواعد السلوكية الخاصة بالفعالية والتعرّف على الطرق المناسبة للإبلاغ ومساعدة الآخرين.
مع أكبر النجوم .. مهرجان #مدل_بيست #ساوندستورم يبدأ بكرة الخميس 🔥#بندنها_أكثر واحجز تذكرتك 😎https://t.co/bv3K79Njn4 pic.twitter.com/41xdAmKkcZ
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 14, 2021