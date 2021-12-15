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جديد المحليات > “الأحوال المدنية” توضح طريقة تعديل البيانات في السجل المدني عبر منصة “أبشر”
15/12/2021   9:52 ص

“الأحوال المدنية” توضح طريقة تعديل البيانات في السجل المدني عبر منصة “أبشر”

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تعديل البيانات في السجل المدني، ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة “أبشر”.

وبيّنت الأحوال المدنية أن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني تضم تعديل المؤهل الدراسي، وتصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن طريقة الاستفادة من الخدمات تبدأ بتسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، واختيار خدمات من أيقونة خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ومن ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، وأخيراً الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها. وفق “أخبار 24”.

“الأحوال المدنية” توضح طريقة تعديل البيانات في السجل المدني عبر منصة “أبشر”

جديد المحليات
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