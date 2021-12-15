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جديد المحليات > “مجلس التعاون”: يحق للمواطن الخليجي تملك العقار والتنقل بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء
15/12/2021   9:51 ص

“مجلس التعاون”: يحق للمواطن الخليجي تملك العقار والتنقل بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء

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أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه يحق للمواطن الخليجي تملك للعقارات في الدول الأعضاء، وذلك ضمن القمة الخليجية الـ42 في الرياض.

وقالت الأمانة العامة إن المواطن الخليجي يحق له تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن 358 ألف مواطن خليجي تملكوا عقارات في غير دولهم من دول المجلس.

وأضافت أن المواطن الخليجي يتمتع أيضاً بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها، مبينةً أن 27 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين الدول الأعضاء في المجلس خلال عام واحد. وفق “أخبار 24”.

“مجلس التعاون”: يحق للمواطن الخليجي تملك العقار والتنقل بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء

جديد المحليات
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