“الزعاق” يكشف عن يومين تكون الشمس فيهما هي القبلة على مستوى العالم

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس تشهد كل سنة يومين تكون فيهما هي القبلة على مستوى العالم وقت أذان الظهر على مكة المكرمة، وهما 27 مايو و16 يوليو.
وأوضح الزعاق وفقاً لـ”العربية”، أن الشمس تغرب اليوم (الأربعاء) باتجاه القبلة على الرياض، وتغرب يوم 13 يناير باتجاه القبلة على العاصمة البحرينية المنامة، وتغرب باتجاه القبلة على العاصمة القطرية الدوحة يوم 5 فبراير.
وأضاف أن الشمس تغرب يوم 24 فبراير باتجاه القبلة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتغرب يوم 2 أكتوبر باتجاه القبلة على العاصمة العمانية مسقط.
طريقة معرفة القبلة بالليل والنهار
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.