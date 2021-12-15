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جديد المحليات > لقطات عفوية لولي العهد مع عدد من قادة “مجلس التعاون” على هامش “القمة الخليجية”
15/12/2021   9:52 ص

لقطات عفوية لولي العهد مع عدد من قادة “مجلس التعاون” على هامش “القمة الخليجية”

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شهدت القمة الخليجية التي عقدت أمس (الثلاثاء) في الرياض، لقطات عفوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحدث الأمير محمد بعفوية وود مع كل من أمير دولة قطر وملك البحرين ونائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الوزراء العماني، على هامش اجتماعات القمة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس أعمال القمة الخليجية يوم أمس، وكان في مقدمة مستقبلي قادة دول المجلس، حيث شهدت القمة العديد من القرارات والتوصيات.

وفق “أخبار 24”.

لقطات عفوية لولي العهد مع عدد من قادة “مجلس التعاون” على هامش “القمة الخليجية”

جديد المحليات
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