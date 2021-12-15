لقطات عفوية لولي العهد مع عدد من قادة “مجلس التعاون” على هامش “القمة الخليجية”

شهدت القمة الخليجية التي عقدت أمس (الثلاثاء) في الرياض، لقطات عفوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدث الأمير محمد بعفوية وود مع كل من أمير دولة قطر وملك البحرين ونائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الوزراء العماني، على هامش اجتماعات القمة.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس أعمال القمة الخليجية يوم أمس، وكان في مقدمة مستقبلي قادة دول المجلس، حيث شهدت القمة العديد من القرارات والتوصيات.
فيديو | حديث أخوي يجمع #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان وأمير قطر#القمة_الخليجية_في_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/NOuvl1Z8WS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2021
فيديو | حديث أخوي يجمع #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى#القمة_الخليجية_في_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/X7Rsm6Fr9W
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2021
فيديو | حديث يجمع #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع نائب رئيس دولة #الإمارات#القمة_الخليجية_في_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/szaDGVcuec
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2021
فيديو | حديث أخوي يجمع #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان ونائب رئيس الوزراء العماني #القمة_الخليجية_في_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/Cc35WRkeny
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.