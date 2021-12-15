“الأرصاد”: أمطار رعدية اليوم الأربعاء على مكة والمدينة قد تشمل عدة مناطق أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مدن ومحافظات المملكة.
وقال التقرير إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأضاف أنه يتوقع أن تشمل الأمطار كذلك أجزاءً من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية والبحر الأحمر ومنطقة تبوك.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ ساعة.
وبين أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حالة البحر ستكون متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.