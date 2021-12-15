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جديد المحليات > الغرامة تصل لنصف مليون ريال.. “النيابة” تحذر المسافرين القادمين للمملكة من عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة
15/12/2021   9:52 ص

الغرامة تصل لنصف مليون ريال.. “النيابة” تحذر المسافرين القادمين للمملكة من عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة

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حذرت النيابة العامة المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول، من عدم الإفصاح عن زيارتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو من سلالاته.

وشددت النيابة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة، مؤكدةً أن السلطة المختصة ستتخذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دولياً.

وأوضحت أن عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة بتفشي كورونا يترتب عليه غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، مبينةً أن المخالفة إذا اقترنت بفعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. وفق “أخبار 24”.

الغرامة تصل لنصف مليون ريال.. “النيابة” تحذر المسافرين القادمين للمملكة من عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة

جديد المحليات
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