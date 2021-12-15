استشاري يحذر من كثرة تناول اللحوم.. ويوضح الكمية التي يمكن تناولها يومياً

حذر استشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس الدكتور سعد الشهيب من كثرة تناول اللحوم؛ وذلك لتسببها في الإصابة بالعديد من الأمراض الجسدية.
وأوضح الدكتور الشهيب خلال مداخلة ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن كثرة تناول اللحوم والنشويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية تتسبب في انتشار أمراض السكري والقلب والكلى والدماغ على المدى البعيد.
وأضاف أن كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان هي 60 جراماً يومياً؛ وذلك لتجنب خطر الإصابة بالأمراض سابقة الذكر والمحافظة على ضغط الدم أيضاً. وفق “أخبار 24”.
#صباح_السعودية | الرز من عوامل مرض السكري، وكثرة تناول اللحوم تسبب أمراض القلب والكلى.
د. سعد الشهيب. pic.twitter.com/NHNSpFZKO9
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 14, 2021