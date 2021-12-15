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رياضة > بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وفريق “الهلال”
15/12/2021   9:51 ص

بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وفريق “الهلال”

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل ورئيس نادي الهلال، فهد بن نافل والجهازين الفني والإداري واللاعبين بالفريق.

وجاء استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لفريق الهلال بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وكان نادي الهلال قد توّج باللقب الآسيوي عقب فوزه أمام نظيره الكوري الجنوبي بوهانغ ستيلرز بهدفين نظيفين.

 ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وفريق "الهلال"

ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وفريق "الهلال"

ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وفريق "الهلال"

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وفريق “الهلال”

رياضة
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