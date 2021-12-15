بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وفريق “الهلال”

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل ورئيس نادي الهلال، فهد بن نافل والجهازين الفني والإداري واللاعبين بالفريق.
وجاء استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لفريق الهلال بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.
وكان نادي الهلال قد توّج باللقب الآسيوي عقب فوزه أمام نظيره الكوري الجنوبي بوهانغ ستيلرز بهدفين نظيفين.
سمو سيدي #ولي_العهد يستقبل سمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة #نادي_الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة #دوري_أبطال_آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية. pic.twitter.com/dB7OGHoOiN
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) December 14, 2021
وفق “أخبار 24”.