دشن قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير طائرات الصقر الأسود التابعة للقوات البرية بالمنطقة الشمالية.

وحضر التدشين قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح الزهراني، وعدد من قادة الأسلحة والهيئات.

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وفق “أخبار 24”.