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دشن قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير طائرات الصقر الأسود التابعة للقوات البرية بالمنطقة الشمالية.
وحضر التدشين قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح الزهراني، وعدد من قادة الأسلحة والهيئات.
وفق “أخبار 24”.
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