أفضل 5 منصات توفر دورات تعليمية مجانية عن بعد

يتّجه كثير من الشباب نحو خيارات التعليم عن بُعد، التي تشمل الدورات التدريبية ذات الشهادات المعتمدة لصقل مهاراتهم وتحسين مستوى السيرة الذاتية عند البحث عن عمل.
وتوفّر الجامعات العالمية والشركات المتخصصة العديد من الدورات التدريبية عن بُعد في مختلف المجالات المطلوبة في سوق العمل، ولكن أغلب تلك الدورات تكون مدفوعة الأجر وربما تكون أسعارها مبالغًا بها أحياناً.
وفيما يلي نستعرض أفضل 5 منصات عالمية توفّر دوراتها التدريبية عن بُعد بشكل مجاني وبشهادات معتمدة:
1- منصة “Coursera “: موقع تعليمي مجاني يقدم مواد تعليمية عن بُعد من جامعات عالمية معروفة، كما يتيح الحصول على درجة الماجستير أو شهادات معتمدة في مختلف التخصصات، ومنها دورات في: “الآداب والعلوم الإنسانية، وعلوم الكمبيوتر، والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والعلوم والهندسة، واللغات، والعلوم الاجتماعية”.
2- منصة “Udemy”: منصة تستعرض مجموعة كبيرة من الكورسات التعليمية بشهادات معتمدة ومجانية بالتعاون مع جهات تعليمية عالية المستوى؛ في مختلف التخصصات، ومنها كورسات في: “التصوير، والموسيقى، والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، واللياقة البدنية، والعلوم والهندسة، واللغات، والتسويق، والتصميم”. وفق “أخبار 24”.
3-منصة “EDX”: تقدم قوائم أسبوعية تحتوي على مقاطع فيديو تعليمية ودورات مجانية مع شهادة إتمام معتمدة من جامعات عالمية متعددة، وتضم قوائم لتخصصات: “إدارة الأعمال، وتحليل البيانات والإحصاء، والتعليم، والهندسة، والطب، والفنون، والعلوم الاجتماعية”.
4- منصة “LinkedIn”: توفر أكثر من 15 ألف دورة تدريبية مجانية عن بعد، في تخصصات عديدة منها: “تحليل استراتيجيات الأعمال، والمالية والمحاسبة، وتصميم المواقع والتطبيقات، والتسويق الإلكتروني، والحوسبة السحابية”.
5- منصة “Udacity”: تعتبر من أفضل المنصات التعليمية المجانية المتاحة عبر الإنترنت، وتوفر العديد من الدورات التعليمية بشهادات عالمية معتمدة، ومنها: “البرمجة والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وعلم البيانات، والتسويق الإلكتروني، وبرمجة الروبوتات، وهندسة الطيران”.