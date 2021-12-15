المطلق يوضح مفهوم القوامة.. وهذه الحالة تمكن المرأة من طلب الطلاق بسبب الإنفاق

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، مفهوم القوامة التي منحها الله للرجال وحدود إنفاق الزوج على زوجته.
وقال، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الله عز وجل خلق لكل من الرجل والمرأة مقومات خاصة ليؤديا مهاما محددة.
وأشار إلى أنه يمكن لمس قوامة الرجل في العديد من الأمور الحياتية، مثل نسبة الوزيرات في الحكومات بالدول الغربية، التي لا تتجاوز نسبتها 5% من إجمالي الحقائب الوزارية، أو من خلال صعوبة تحقيق فريق من النساء لانتصار على الرجال في المباريات المختلفة، أو من خلال ملاحظة نسبة النساء في فئة الأثرياء حول العالم، والتي لا تتجاوز 10%. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بحدود إنفاق الرجل على زوجته، قال المطلق إن الإنفاق يرتبط بـ3 أمور، تتمثل في العرف ودخل الزوج والمجتمع الذي يعيش فيه الزوجان، موضحًا أنه يجوز للزوجة طلب فراق الزوج حال عدم التزامه بمتطلبات الحياة الضرورية.
الشيخ أ.د. عبدالله المطلق يبين مفهوم القوامة ويُعَرّف حدود إنفاق الزوج على الزوجة#يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/ZfLbEj0zQj pic.twitter.com/IwQd9RCQbS
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 14, 2021