صور.. “رئاسة الحرمين” تُدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الذي يتيح للمكفوف قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهولة، بلغة “برايل”.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الجهاز يسهل على الكفيف قراءة القرآن الكريم وتدبره، ويوطد علاقته به.
وأبان أن الجهاز يعمل على تحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.
وكان مبتكر المصحف الإلكتروني بطريقة برايل، مشعل الهرساني، ذكر في وقت سابق أن الجهاز سينهي الصعوبات التي يواجهها المكفوفون في القراءة من المصاحف الورقية المطبوعة بطريقة برايل.
وعبر عن سعادته بتبني رئاسة شؤون الحرمين لابتكاره، مبيناً أن المصحف الإلكتروني سيخدم نحو 150 ألف كفيف بالمملكة، و8 ملايين كفيف حول العالم. وفق “أخبار 24”.