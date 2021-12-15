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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر
15/12/2021   2:49 م

“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر

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أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر 2021، بنسبة 1.1% بالمقارنة بنظيره من العام الماضي، وأعلى من شهر أكتوبر الماضي، إذ كان 0.8%.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 5.7%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6% أو يزيد، لافتة إلى أن أسعار النقل هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 1.6%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.7% التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

وأبانت أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 5.7% متأثرا بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%، كما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 1.4%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%. وفق “أخبار 24”.

“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر

جديد المحليات
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