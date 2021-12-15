خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق باطراد التقدم والازدهار، مشيداً بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
من جهته، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة مماثلة للملك حمد بن عيسى، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.