169 ألفاً سكنت بالفعل.. “الحقيل”: أكثر من 210 آلاف أسرة استفادت من خيارات “سكني” هذا العام

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن أكثر من 210 آلاف أسرة استفادت من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيحها برنامج “سكني”، وذلك منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأوضح الحقيل خلال مشاركته في “ملتقى الميزانية 2022″، أن 169 ألف أسرة من تلك الأسر سكنت بالفعل في منازلها.
وتستهدف الوزارة توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألفا في مدينة الرياض، علاوة على إتاحة 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال للوحدة ضمن 112 مشروعاً لـ”سكني”.
وفق “أخبار 24”.