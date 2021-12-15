نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > قدّم عدة إرشادات.. “الدفاع المدني” يُحذّر من التھاون في اتباع الطرق السليمة عند استخدام وسائل التدفئة
15/12/2021   2:57 م

قدّم عدة إرشادات.. “الدفاع المدني” يُحذّر من التھاون في اتباع الطرق السليمة عند استخدام وسائل التدفئة

+ = -
729

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع من التھاون في الأخذ باحتياطات السلامة، أثناء استخدام وسائل التدفئة، نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام الحالية.

وشددت المديرية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة، وعدم ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم، ومتابعة الأطفال وعدم تركھم بمفردھم حتى لا يعبثوا بھا.

وأكدت أهمية الأخذ بتدابير السلامة عند استخدام الحطب أو الفحم في التدفئة، مبينة أنه يجب إشعالھما خارج المنزل وعدم إدخالهما حتى يتحولا إلى جمر، مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق. وفق “أخبار 24”.

قدّم عدة إرشادات.. “الدفاع المدني” يُحذّر من التھاون في اتباع الطرق السليمة عند استخدام وسائل التدفئة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189579.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.