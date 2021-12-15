لتوطين صناعة “الأدوية الجنيسة”.. توقيع 3 عقود لإنشاء مصانع تعزز الأمن الطبي بالمملكة

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 3 عقود لتخصيص أراضٍ صناعية لإقامة مشروعات لإنتاج وتوطين “الأدوية الجنيسة” باستثمارات تبلغ 90 مليون ريال.
وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي قصي العبد الكريم، إن المشروعات الجديدة تسهم في تحقيق مُتطلّبات الأمن الطبي، مبيناً أن العقود تضمنت تخصيص أرض بمساحة 11 ألف م2 في المدينة الصناعية بتبوك لصالح شركة الرام للصناعات الدوائية “الرام فارما” لإنتاج الأدوية الجنيسة باستثمارات 25 مليون ريال.
كما تم توقيع عقدين مع شركة “إم إس فارما” لتخصيص أراضٍ على مساحة 5 آلاف م2 في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، و3 آلاف م2 في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لإقامة مشروعين لإنتاج الأدوية الجنيسة للأمراض المزمنة باستثمارات 40 مليون ريال و25 مليون ريال لكل منهما على التوالي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الأدوية الجنيسة هي الأدوية المشابهة لنظيراتها ذات العلامة التجارية المعروفة، ويتم التصريح لها وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي تقوم مقام الأدوية الشهيرة في حال انقطاع الأخيرة لأي سبب من الأسباب، وهي كذلك تملك نفس المعايير الخاصة بالجودة والسلامة، ونفس آلية العمل والاستعمال والجرعة والتأثير.