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جديد المحليات > “الداخلية”: استثناء عدة فئات من اشتراط فحص “PCR” قبل القدوم للمملكة
15/12/2021   5:32 م

“الداخلية”: استثناء عدة فئات من اشتراط فحص “PCR” قبل القدوم للمملكة

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قررت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين من اشتراط إجراء فحص PCR قبل القدوم إلى المملكة.

وأضافت أن هذا القرار يشمل أيضا العمالة المنزلية المصاحبة للمواطنين القادمين من خارج المملكة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وأكدت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: استثناء عدة فئات من اشتراط فحص “PCR” قبل القدوم للمملكة

جديد المحليات
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