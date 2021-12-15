الماضي يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية التراث بالخرج أ/ رشيد بن محمد الخرجي

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبة بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٥/١١هـ سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية التراث بالخرج أ/ رشيد بن محمد الخرجي ويرافقه عدد من أعضاء الجمعية بمناسبة موافقة معالي وزير الموارد البشرية على إنشاء الجمعية .
وفي بداية الاستقبال رحب بهم ، وهنأهم على تشكيل اللجنة مؤكداً على دعمه للجمعية وبرامجها مثمناً دور الجهات في دعم الجمعية وشدد على أهمية الدور المأمول منها في الحفاظ على موروث المحافظة وتاريخها العريق .
ومن ثم استعرض الخرجي الخطوات التي تمت منذ تأسيس الجمعية وتكوين اللجان والمشاريع التي تتطلع لها الجمعية.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وأعضاء الجمعية التراث الرئاسة الفخرية لسعادة المحافظ .