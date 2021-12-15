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جديد الخرج > الماضي يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية التراث بالخرج أ/ رشيد بن محمد الخرجي
15/12/2021   5:27 م

الماضي يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية التراث بالخرج أ/ رشيد بن محمد الخرجي

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبة بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٥/١١هـ سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية التراث بالخرج أ/ رشيد بن محمد الخرجي ويرافقه عدد من أعضاء الجمعية بمناسبة موافقة معالي وزير الموارد البشرية على إنشاء الجمعية .

وفي بداية الاستقبال رحب بهم ، وهنأهم على تشكيل اللجنة مؤكداً على دعمه للجمعية وبرامجها مثمناً دور الجهات في دعم الجمعية وشدد على أهمية الدور المأمول منها في الحفاظ على موروث المحافظة وتاريخها العريق .

ومن ثم استعرض الخرجي الخطوات التي تمت منذ تأسيس الجمعية وتكوين اللجان والمشاريع التي تتطلع لها الجمعية.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وأعضاء الجمعية التراث الرئاسة الفخرية لسعادة المحافظ .

الماضي يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية التراث بالخرج أ/ رشيد بن محمد الخرجي

جديد الخرج
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