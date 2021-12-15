قبل الديربي الـ27.. تعرّف على تاريخ مواجهات الهلال والنصر في دوري المحترفين

يستضيف استاد الملك فهد الدولي، ديربي الرياض، بين فريقي الهلال ونظيره النصر، عصر غدٍ الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب الهلال والنصر 26 مباراة سابقة، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة الغد المرتقبة، وشهدت تفوقًا للهلال، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 13 مواجهة.
على الجانب الآخر، نجح فريق نادي النصر، في الفوز على الهلال في المسابقة، في 8 مواجهات سابقة، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.
وعلى استاد الملك فهد الدولي، لعب الهلال والنصر 20 مباراة فاز الهلال في 11 مواجهة، بينما فاز النصر، في 6 مواجهات سابقة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مباريات في بطولة دوري المحترفين.
وقبل مباراة الفريقين، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع فريق النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.