حجازي أساسيًا.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام تونس في كأس العرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس ومصر في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر.
وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة تونس كالآتي: “محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي”.
ويقود مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي تشكيل منتخب مصر في مواجهة تونس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الجزائر بختام دور المجموعات. وفق “أخبار 24”.