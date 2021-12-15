وزير التعليم يكرّم عدداً من ذوي الإعاقة الرياضيين ممن حققوا ميداليات خلال منافسات مختلفة

رعى وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، فعالية “كل الأيام لنا”، لتعزيز دور ذوي الإعاقة في المجتمع.
وتأتي الفعالية في إطار رعاية واهتمام القيادة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، ومشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات المجتمعية.
وكرم آل الشيخ خلال الحفل، عددًا من الأبطال الرياضيين ذوي الإعاقة؛ الذين حققوا ميداليات على مستوى المملكة، وبينهم أمل الشهر التي حققت الميدالية الذهبية لسباق 100 متر دراجة، ولاعب المنتخب السعودي للسباحة إبراهيم المرزوقي (الميدالية الذهبية في سباق 50م “فراشة”)، واللاعب أحمد العلواني (الميدالية الفضية في سباق 100م كراسٍ متحركة)، ولمى الجبر(الميدالية الفضية في سباق الجري). وفق “أخبار 24”.
وقدمت الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية خلال الفعالية استشارات وخدمات وعروض متنوعة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، كما نظم الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية العديد من الفعاليات الرياضية.