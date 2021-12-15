أسرة “القرادي”: نطالب وزارة الصحة بتعويض ابننا نايف في قضية “خاطفة الدمام”

أكد يحيى القرادي، عم نايف القرادي أحد المخطوفين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خاطفة الدمام”، أن نايف يعيش حاليا أوضاعا مادية صعبة مع أسرته.
وقال القرادي إن الأسرة تطالب الجهات المختصة بالنظر في حالة ابنهم نايف وحالة أسرته المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية، كما تطالب وزارة الصحة بتعويضهم عن كل ما حدث لابنهم نايف وأسرته، حيث إنها كانت السبب في ضياع مستقبله وشبابه، على حد وصفه.
وأضاف أن ابن أخيه نايف يعاني حاليا من ضعف الاهتمام، وهو يعيش أوضاعا صعبة مع أسرته، ويجب على وزارة الصحة عدم التخلي عن مسؤوليتها، حيث إن الخطأ الذي حدث لنايف كان بسبب الإهمال الذي تعرض له في مستشفى الولادة بالدمام. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن نايف لم يتلق أي تعويضات ولا تأهيلا نفسيا كافيا للاندماج مع أسرته، وأنهم يعيشون أوضاعا مادية صعبة، ويجب على الجهات المسؤولة النظر في موضوعهم والتدخل بشكل سريع لحل الأزمات التي يعانون منها.