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جديد المحليات > ما حكم التبرع والصدقة عن الوالدين في حياتهما وبدون علمهما؟ الشيخ “الخضير” يجيب
15/12/2021   11:33 م

ما حكم التبرع والصدقة عن الوالدين في حياتهما وبدون علمهما؟ الشيخ “الخضير” يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، الشيخ عبدالكريم الخضير، اليوم (الأربعاء)، أنه إذا تصدق الإنسان ونوى ثواب هذه الصدقة لوالده أو والدته، فيُعد هذا من أفضل القربات.

وأشار إلى أن الصدقة عن الوالدين من برهما في حياتهما وبعد مماتهما، كما أن الدعاء لهما يُعد أيضا من الصدقات.

وأضاف أن الصدقة عنهما بدون علمهما لا شك أنها أقرب وأدعى إلى الإخلاص، مبينًا أنه إذا أخبرهما من باب أنه يسرهما ذلك، أو ليدعوا له، فهذا أيضا مقصد حسن. وفق “أخبار 24”.

ما حكم التبرع والصدقة عن الوالدين في حياتهما وبدون علمهما؟ الشيخ “الخضير” يجيب

جديد المحليات
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