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جديد المحليات > بالفيديو.. الزعاق: الأسبوع المقبل سنعيش أطول ليالي العام
15/12/2021   11:33 م

بالفيديو.. الزعاق: الأسبوع المقبل سنعيش أطول ليالي العام

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أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن الأسبوع المقبل سيشهد أطول ليالٍ وأقصر نهار في السنة على الإطلاق، مبيناً أن ليلة الثلاثاء المقبل ستكون الأطول في العام.

وكشف أن الظل يطول ويقصر يومياً وفصلياً، حيث تكون أطول حالاته اليومية عند الشروق والغروب، والأقصر وقت الزوال، بينما الأطول فصليا في الشتاء والأقصر في الصيف.

وأضاف: “عندما تصل الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب يكون الظل الزوالي في أقصى حالاته مثل الأيام الحالية”. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن للظل مكانة عظيمة عند العلماء، فعن طريقه اكتشفوا كروية الأرض قبل 4 آلاف سنة، وعند العامة يعرفون عن طريقه دخول وخروج المواسم، بينما عند المسلمين، الشريعة ربطت تحركات مواقيت الصلاة النهارية مع تحركات الشمس.

بالفيديو.. الزعاق: الأسبوع المقبل سنعيش أطول ليالي العام

جديد المحليات
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