آل الشيخ يوضح أين وصلت مبادرات تخصيص بعض المدارس.. ويؤكد أنه لا مساس برواتب موظفي التعليم

أوضح وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن مبادرات التخصيص التي طُبقت تتعلق ببناء المدارس وتشغيلها إنشائيا وصيانتها لمدة 20 عاما.
وأبان أن المرحلة الأولى في التخصيص بدأت في 60 مدرسة في مكة المكرمة وجدة، حيث تم الانتهاء منها بنسبة 80%، مبينًا أن الوزارة تشغل تلك المدارس تعليميا، بينما تقوم الشركة التي أنشأتها بأعمال الصيانة والإدارة وتسليمها بنفس المستوى بعد 20 عاما.
وأشار، خلال استضافته في برنامج “مقابلة خاصة” على قناة “العربية”، إلى أن المرحلة الثانية في التخصيص على وشك التوقيع في المدينة المنورة وتشمل 60 مدرسة، لافتًا إلى أن دور الوزارة هو التركيز على تقديم الخدمات التعليمية في تلك المدارس. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه لا علاقة ولا مساس برواتب موظفي التعليم بشأن التخصيص، منوها إلى أن الوزارة تشجع وتدعم التوسع في التعليم الأهلي.
الجزء الثاني من المقابلة الخاصة مع وزير التعليم السعودي بعد إعلان الميزانية@minister_moe_sa pic.twitter.com/w0BnmUJ76Y
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 13, 2021