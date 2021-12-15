بالفيديو.. “واتساب” يتيح خاصية جديدة للاستماع للرسالة الصوتية قبل إرسالها

أتاح تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لمستخدميه خاصية جديدة للتحقق من الرسائل الصوتية؛ لتجنب الخيارين الحاليين بإلغائها أو إرسالها بما فيها من مشكلات.
وتتيح خاصية Voice Message Preview للمستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد التسجيل وقبل إرسالها.
ويتم تنفيذ الخاصية من خلال فتح الدردشة التي يراد إرسال التسجيل لها والضغط على أيقونة الميكروفون وتحريكه للأعلى، وسيتم بعدها تنشيط ما يُسمى “التسجيل دون استخدام اليدين”، ومن ثم يسجل الشخص رسالته ويضغط على زر التوقف في نهايته. وفق “أخبار 24”.
وبعدها يمكن للشخص الاستماع إلى الرسالة مرة أخرى، وإذا كان يريد حذفها يضغط على رمز سلة المهملات، أو رمز الإرسال حال رغب في إرسالها.
They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD
— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021