نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > متحدث “الأرصاد”: الحالة المطرية مستمرة إلى يوم السبت.. يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة
15/12/2021   11:32 م

متحدث “الأرصاد”: الحالة المطرية مستمرة إلى يوم السبت.. يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة

+ = -
885

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة ستؤثر على انخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق.

وأضاف القحطاني أن المنطقة الوسطى من المملكة لها نصيب من توقعات الأمطار، التي ستستمر إلى غاية يوم (السبت) المقبل.

الجدير ذكره أن المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم (الأربعاء) هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة وخفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الداخلية، في حين ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، ممثلة في رابغ وجدة. وفق “أخبار 24”.

ونبه بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الداخلية من مناطق تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من حائل، والجوف، والحدود الشمالية.

متحدث “الأرصاد”: الحالة المطرية مستمرة إلى يوم السبت.. يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189633.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.