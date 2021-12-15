متحدث “الأرصاد”: الحالة المطرية مستمرة إلى يوم السبت.. يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة ستؤثر على انخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق.
وأضاف القحطاني أن المنطقة الوسطى من المملكة لها نصيب من توقعات الأمطار، التي ستستمر إلى غاية يوم (السبت) المقبل.
الجدير ذكره أن المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم (الأربعاء) هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة وخفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الداخلية، في حين ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، ممثلة في رابغ وجدة. وفق “أخبار 24”.
ونبه بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الداخلية من مناطق تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من حائل، والجوف، والحدود الشمالية.