“الجمارك” توضح شروط استيراد سيارة من الخارج وكيف تُقدر قيمتها في حال عدم مقاربتها للفاتورة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، الإجراءات والضوابط اللازمة لاستيراد سيارة من خارج المملكة.
وأشارت إلى أنه يتم احتساب 5 % من قيمة السيارة كرسوم جمركية، مبينة أنه يُسمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات.
وأضافت أنه في حال لم تكن الفاتورة المقدمة مقاربة لقيمة السيارة الفعلية، فيتم الاعتماد على الأسعار المقدمة من الوكيل المحلي لمعرفة قيمة السيارة وفق السعر المحلي. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه في هذه الحالة سيتم احتساب الرسوم الجمركية وفق الآتي: خصم 10 % من قيمة السيارة على كل سنة فائتة من موديلها، ويتم حساب السنة من شهر مارس الميلادي، وألا تتعدى نسبة الخصم 50 % للسيارات و80 % للشاحنات.