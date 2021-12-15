شاهد.. أكبر مشتل زراعي في الشرق الأوسط بمشروع وجهة البحر الأحمر

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير أن مشتل وجهة البحر الأحمر الزراعي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي مساحة تبلغ مليون متر مربع.
وأوضحت أن المشتل يوفر الغطاء النباتي لوجهتي البحر الأحمر وأمالا بحوالي 25 مليون شتلة، ويساهم في تحقيق هدفها بزيادة قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30%.
يُذكر أن الشركة استقطبت 45 شاباً من أبناء المنطقة في برنامج التوظيف المنتهي بالتدريب للإشراف على المشتل. وفق “أخبار 24”.
يُعد مشتل #وجهة_البحر_الأحمر الزراعي الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي مساحة تبلغ مليون متر مربع، حيث سيوفر الغطاء النباتي لوجهتي البحر الأحمر وأمالا بحوالي 25 مليون شتلة، مما يساهم في تحقيق هدفنا بزيادة قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30%. #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/DCsGFFlpcr
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) December 15, 2021