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جديد المحليات > شاهد.. أكبر مشتل زراعي في الشرق الأوسط بمشروع وجهة البحر الأحمر
15/12/2021   11:32 م

شاهد.. أكبر مشتل زراعي في الشرق الأوسط بمشروع وجهة البحر الأحمر

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كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير أن مشتل وجهة البحر الأحمر الزراعي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي مساحة تبلغ مليون متر مربع.

وأوضحت أن المشتل يوفر الغطاء النباتي لوجهتي البحر الأحمر وأمالا بحوالي 25 مليون شتلة، ويساهم في تحقيق هدفها بزيادة قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30%.

يُذكر أن الشركة استقطبت 45 شاباً من أبناء المنطقة في برنامج التوظيف المنتهي بالتدريب للإشراف على المشتل. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أكبر مشتل زراعي في الشرق الأوسط بمشروع وجهة البحر الأحمر

جديد المحليات
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