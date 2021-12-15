“آل الشيخ” يكشف ملامح عملية تطوير التعليم.. وأين ستُصرف الـ 185 ملياراً المخصصة في الميزانية؟

كشف وزير التعليم، حمد آل الشيخ، عن ملامح استراتيجية التطوير في التعليم بشقيه العام والعالي، وأوجه إنفاق المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة لوزارة التعليم.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “مقابلة خاصة” على قناة “العربية”، أن الميزانية المخصصة للتعليم والمقدرة بـ 185 مليار ريال، ليست للوزارة فقط، وإنما تشمل قطاع التعليم، بما في ذلك المدارس والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومعهد الإدارة والمعاهد الأخرى.
وأشار إلى أن المملكة تضم أكثر من 20 ألف مدرسة، تحتاج إلى صيانة وتحديث، ومعلمين وإداريين، إضافة إلى وجود 27 جامعة، مبينًا أن كل هذه المتطلبات من أجل تطوير الموارد البشرية.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم تتضمن خطوات عدة، منها تغييرات في المناهج بما يكفل تأهيل الطالب ليكون منافسا عالميا، وتأهيله لسوق العمل، وليس فقط لتأهيله للجامعة، إضافة إلى التركيز على المهارات والبناء الذاتي للطالب. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه فيما يخص تطوير التعليم العالي سيكون هناك تقنين للبرامج تتوسع فيه الجامعات بالمجالات العلمية والطبية والهندسية، وتقنين للتخصصات الأدبية والنظرية، بجانب إنشاء كليات تطبيقية لكل للجامعات.
الجزء الأول من المقابلة الخاصة مع وزير التعليم السعودي بعد إعلان الميزانية@minister_moe_sa pic.twitter.com/A49XV3iDiY
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 13, 2021